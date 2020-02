Honor View 30 ufficiale: fotocamera Matrix e 5G anche in Europa

Oltre ad Honor 9X Pro, l'evento odierno ha visto la presentazione in Europa anche di Honor View 30. Anche in questo caso non siamo di fronte ad uno smartphone inedito, bensì alla riedizione nostrana dell'asiatico Honor V30.

Introdotto con la scorsa generazione, su Honor View 30 viene ripreso il design Aurora Nanotexture. Disponibile nelle colorazioni Ocean Blue, Midnight Black, Icelandic Frost e (successivamente) Sunrise Orange, lo smartphone integra un display FullView da 6.57″ Full HD+. Al contrario di Honor 9X Pro, qua non abbiamo una selfie camera a scomparsa, bensì un display forato che ospita la dual selfie camera da 32+8 MP dotata di grandangolo.

Dotata di grandangolo è anche la tripla fotocamera AI posta sul retro, con sensori da 40+12+8 MP. Il sensore Sony IMX600 SuperSensing offre un'apertura f/1.6 per foto più luminose in notturna. Il grandangolare CineLens ha un FoV di 109°, mentre il teleobiettivo integra uno zoom ottico 3x.

A guidare l'impianto hardware c'è la soluzione più performante di casa Huawei. Si tratta del Kirin 990 5G, chipset AI a 7 nm accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno, oltre che da una doppia NPU. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 4100 mAh con ricarica SuperCharge a 40W, oltre che wireless a 27W ed inversa.

Scheda tecnica

Display IPS da 6.57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 400 PPI;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 400 PPI; dimensioni di 162.7 x 75.8 x 8.8 mm per un peso di 206 g;

processore octa-core HiSilicon Kirin 990 5G ;

; GPU Mali-G76 MP16;

8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di memoria interna;

di memoria interna; lettore ID laterale;

tripla fotocamera da 40+8+12 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4, autofocus laser, teleobiettivo, grandangolare, OIS e Flash LED;

con apertura f/1.8-2.4-2.4, autofocus laser, teleobiettivo, grandangolare, OIS e Flash LED; selfie camera doppia da 32+8 MP con apertura f/2.0-2.2;

con apertura f/2.0-2.2; batteria da 4100 mAh con ricarica rapida da 40W , wireless da 27W e inversa;

con ricarica rapida da , wireless da e inversa; supporto 5G , Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C;

, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C; sistema operativo Android 10 tramite interfaccia Magic UI 3.0.1.

Prezzo e data

Per Honor View 30 la situazione rimane un po' nebulosa. Non abbiamo ancora informazioni in merito a prezzo e data di vendita per il mercato europeo. Sappiamo soltanto che debutterà per primo in Russia. Non appena ne sapremo di più non mancheremo di farvelo sapere.

