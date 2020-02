Il produttore cinese Honor ha iniziato il rilascio della EMUI 10.0.0.171 per Honor View 10, dal peso di 871 MB, che introduce come principale novità le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2020.

Honor View 10 riceve le patch di sicurezza di gennaio ma non in Europa

L'aggiornamento all'EMUI 10 latita per la maggior parte degli utenti possessori di Honor View 10 ma per i modelli India e alcune versioni Global il major update è stato già rilasciato nel corso degli scorsi mesi. Il roll-out per il mercato Global ed europeo è previsto per il mese di Marzo.

