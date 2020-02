Honor sbarca ufficialmente su TikTok e lancia la #WatchMyMagic Challenge

In occasione del lancio del nuovo Honor Magic Watch 2 in Italia, il colosso tecnologico asiatico ha annunciato anche l'arrivo su TikTok, la piattaforma social musicale che ormai spopola tra i giovani di tutto il mondo. L'approdo di Honor su TikTok vuole mostrare in grande stile la mission del brand, il quale mira a contribuire alla creazione di un mondo sempre connesso, che abiliti i giovani ad esprimere il proprio potenziale e la propria personalità.

Honor arriva su TikTok con la #WatchMyMagic Challenge, fino al 12 Febbraio

Per questo motivo, Honor ha deciso di lanciare la #WatchMyMagic Challenge, coinvolgendo anche i quattro TikTokers ErGennaro, Cora & Marilù, Luca Daffrè e Charlie Moon (quattro come i diversi tipi di cinturini in cui è disponibile il nuovo Magic Watch 2). Dal 7 al 12 Febbraio su TikTok partirà la Challenge: utilizzando il filtro ufficiale “MagicWatch2”, i TikTokers e gli utenti potranno attivare ogni icona muovendo la mano e creando una coreografia creativa sullo stile dei TikTokers coinvolti nella Challenge.

Lo sticker ufficiale rappresenta il quadrante di un orologio in cui appare il naming del nuovo wearable. Al centro, ci sono 3 adesivi che richiameranno le feature principali del dispositivo: un cuore (per la modalità misurazione della frequenza cardiaca), una batteria (per evidenziare i 14 giorni di autonomia che il device garantisce) e un uomo in movimento (per mettere in luce le diverse modalità di fitness che l'orologio offre).

Gli utenti che parteciperanno alla Challenge, dovranno seguire il canale ufficiale Honor_Italia su TikTok e usare l'hashtag #WatchMyMagic. Più si partecipa e si è creativi, più ci sarà la possibilità di vincere i premi in palio, tra cui lo smartphone Honor 9X, l'ultimo arrivato Magic Watch 2 e la smart band best-buy Honor Band 5.

