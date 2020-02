Honor MagicWatch 2: arriva la Limited Edition con cinturini EasyFit

In tempi recenti, il produttore cinese ha lanciato il nuovo Honor MagicWatch 2, wearable equipaggiato con il SoC proprietario Kirin A1 e campione di vendite in patria. Visto il gradimento del pubblico, l'azienda ha pensato bene di riproporre l'indossabile in versione Limited Edition, con ben 8 varianti differenti.

Aggiornamento 24/02: durante l'evento odierno è stata confermata l'edizione limitata dello smartwatch Honor. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Honor MagicWatch 2 Limited Edition in otto versioni differenti: ce n'è per tutti i gusti!

Huawei e Honor hanno deciso di puntare sulle watchface e ne introdurranno 85 a partire da febbraio 2020. Nel frattempo Honor MagicWatch 2 Limited Edition ci mostra un'anteprima di questa novità, presentando 8 modelli differenti con cinturini dedicati in tema con il look del quadrante. E diciamoci la verità: impossibile non apprezzarli tutti o non trovare il proprio preferito. In alto trovate le varianti Ficus, Old Walls, One day e Floral Horse.

La seconda galleria invece presenta le varianti più colorate, chiamate Shanghai Tang Cafe, Autumn Moon, Peach Blossom e Pencil Bryan. Allora, che ve ne pare di questi look? Secondo George Zhao, Honor WatchMagic 2 Limited Edition “incarna il nostro spirito audace e avventuroso, con una gamma di fantastici design per soddisfare ogni stile e gusto”. Insomma, la compagnia cinese fa sul serio e punta anche al design oltre che alla tecnologia!

Aggiornamento 24/02

I cinturini della serie EasyFit sono adesso ufficiali, nelle due edizioni da 42 mm e 46 mm. I colori disponibili saranno Daylight Yellow, Olive Green, Reef Blue, Lilac Purple, Wonderland Green e Wizard Purple. Saranno disponibili in tutto il mondo ad un prezzo di 35.90€.

Per l'occasione, verrà rilasciato un nuovo aggiornamento che introdurrà la funzione di misurazione SpO2. L'update via OTA partirà da fine marzo 2020.

