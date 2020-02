Honor continuerà a puntare sui tablet con il nuovo MagicPad

L'ultimo tablet di Honor risale allo scorso giugno e da allora la compagnia cinese si è concentrata principalmente sul settore degli smartphone ma trovando anche il tempo di rinnovare la sua gamma di notebook e lanciare il suo Magic Watch 2. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la compagnia cinese sia al lavoro sul nuovo Honor MagicPad, dispositivo che potrebbe condividere alcune specifiche con l'ultimo MatePad Pro.

Honor MagicPad potrebbe debuttare insieme ad Honor 30

Honor Magic/ — Teme (特米) (@RODENT950) February 5, 2020

Lanciato a novembre, l'ultimo tablet premium targato Huawei è arrivato con un display da 10.8 Quad HD+ con un foro per la selfie camera, bordi super sottili ed il potente Kirin 990 a muovere il tutto. Dopo le anticipazioni sul periodo di uscita di Honor 30, il leaker Teme ci svela qualche dettaglio in più sul futuro del brand, il quale sarebbe al lavoro sul nuovo Honor MagicPad.

Purtroppo il leaker non ci svela nulla in merito alle specifiche del dispositivo, ma il paragone con Huawei MatePad Pro sorge spontaneo. Che Honor abbia intenzione di lanciare un terminale high-end, ma proposto ad un prezzo più accessibile? Ovviamente, per poterne sapere di più, dobbiamo attendere ulteriori novità al riguardo. Per quanto riguarda il periodo di lancio, anche se Teme non lo specifica, potrebbe essere il mese di Aprile 2020, similmente al prossimo top di gamma della casa cinese.

