Dopo il debutto in patria, Honor Magic Watch 2 arriva anche in Italia. Andiamo a dare un'occhiata a tutte le caratteristiche dell'ultimo smartwatch del produttore cinese, insieme al prezzo di vendita per il nostro mercato.

Honor Magic Watch 2 arriva in Italia: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo wearable

Il nuovo Honor Magic Watch 2 arriva in Italia in due varianti leggermente differenti, quella da 42 e da 46 mm. In base al modello sarà possibile beneficiare di un pannello AMOLED da 1.2″ e 1.39″, rispettivamente con risoluzione di 390 x 390 pixel e 454 x 454 pixel. La variante da 46 mm è disponibile nelle colorazioni Charcoal Black e Flax Brown mentre il modello minore in quelle Agate Black e Sakura Gold.

A bordo dell'indossabile troviamo il chipset Kirin A1 mentre lato autonomia, il dispositivo garantisce fino ad 1 settimana di utilizzo (con 12 ore di riproduzione continua e 15 ore con il GPS attivo). La tecnologia TruSleep 2.0 per il monitoraggio del sonno consente di ricevere suggerimenti personalizzati, mentre tramite TruSeen 3.5 è possibile monitorare con precisione la frequenza cardiaca.

1 di 3

Presente all'appello l'impermeabilità fino a 5ATM, così come tutto il pacchetto per il monitoraggio dei dati relativi al nuovo (con tanto di SWOLF, indice efficienza nuoto). Il posizionamento satellitare si rivela ancora più accurato grazie al supporto GPS+GLONASS. Infine non mancano ben 15 modalità sportive differenti, a sottolineare l'anima votata al fitness del nuovo Honor Magic Watch 2.

Prezzo e disponibilità

L'indossabile di Honor sarà disponibile all'acquisto in Italia nel corso del mese di Febbraio 2020, ai seguenti prezzi.

Charcoal Black 46 mm – 179.99€

Flax Brown 46 mm – 199.99€

Agate Black 42 mm – 169.99€

Sakura Gold 42 mm – 199.99€

Per quanto riguarda la data precisa di commercializzazione, provvederemo ad aggiornare l'articolo non appena sarà disponibile.

