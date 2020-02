Mentre siamo in attesa del prossimo View 30 al MWC 2020, cominciano a circolare le prime indiscrezioni in merito al futuro Honor Magic 3, il quale potrebbe debuttare in patria niente meno che nel corso del mese di Febbraio. Il leak in questione è accompagnato anche da un'immagine render del dispositivo, presumibilmente proveniente da un produttore di cover.

Honor Magic 3 si mostra nelle prime immagini render, con tanto di dettagli sulle specifiche

Il primo smartphone del 2020 del produttore cinese sarà lanciato nel corso di un evento online (molto probabilmente per timore dell'emergenza Coronavirus) e si vocifera che si tratterà proprio di Honor Magic 3. Al momento la compagnia asiatica tace ma in rete sono già comparsi i primi dettagli sul device, insieme ad un'immagine (che trovate in copertina). Il tutto è da prendere con le pinze ma per ora godiamoci queste indiscrezioni senza troppi grattacapi.

Secondo quanto riportato, Honor Magic 3 si lascerà alle spalle il design del precedente capitolo (di cui qui trovate la nostra recensione), introducendo un pannello con un doppio foro per la Dual Selfie Camera. Sul retro troveremo un'altra novità: una Penta Camera con un modulo rettangolare, localizzata nell'angolo in alto a sinistra. Ovviamente a muovere il flagship avremo il Kirin 990 5G, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

A proposito della Penta Camera, le indiscrezioni riferiscono di un modulo principale da 64 MP, supportato da sensori da 48 + 12 + 8 MP, con un teleobiettivo con zoom 50X. Lato selfie, avremo una soluzione da 32 MP, con un sensore secondario non specificato. Non mancheranno tutta una serie di chicche tech come la ricarica wireless, l'NFC, il Face Unlock, il lettore ID sotto il display e la ricarica rapida (anche se non viene specificata la sua potenza).

Honor Magic 3 – Possibile prezzo ed uscita

Per quanto riguarda il prezzo di vendita del top di gamma, sembra che il prezzo di partenza si aggirerà sui 3799 yuan, circa 493€ al cambio. L'evento di lancio sarebbe fissato per Febbraio, ma ad oggi l'azienda non ha ancora confermato né annunciato una data precisa.

