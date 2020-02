Il prossimo evento Honor solo online: paura del coronavirus?

Mettendo da parte le fantomatiche storie orwelliane in giro in queste ore, in Cina l'allerta Coronavirus resta piuttosto alta. A tal punto da spingere più società a prendere varie precauzioni. Basti vedere i problemi di scorte di ASUS, Xiaomi che chiude i propri negozi e Black Shark che ha annullato il prossimo evento. A proposito di eventi annullati, anche Honor ha deciso di adeguarsi e cancellare l'evento dal vivo che si sarebbe dovuto tenere nei prossimi giorni. Ad affermarlo è il capo onorario del marketing Guan Haitao, il cui post su Weibo conferma che il prossimo evento sarà soltanto online.

Non è ancora chiaro né quando ci sarà questo evento né quale sarà il prodotto (o i prodotti) ad essere presentato da Honor. Quello che è certo, però, è che la prima novità del 2020 non verrà mostrata dal vivo, bensì unicamente in streaming online. Questo per far sì che possibili contagi di Coronavirus possano aver luogo nel luogo dell'evento in questione.

