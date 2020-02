Honor 9X Pro ufficiale: arriva in Italia la pop-up camera

Dopo il modello base, anche Honor 9X Pro fa il suo debutto fuori dall'Asia. Presentato durante l'evento online, tenutosi a posto di quello inizialmente previsto al fu MWC 2020, è il nuovo modello di punta per la fascia mid-range.

Honor 9X Pro ufficiale: tutto quello che devi sapere

Con il suo Dynamic X Design e le colorazioni Midnight Black e Phantom Purple, Honor 9X Pro è quasi uguale visivamente a Honor 9X. Davanti il protagonista è il design full screen, con uno schermo da 6.59″ Full HD+ privo di ingombri quali notch o tacche. Ciò è possibile grazie alla selfie camera a scomparsa, in grado di rendere lo smartphone a tutto schermo, con un rapporto schermo-corpo del 92%.

Dietro la back cover non ha più il sensore ID, adesso laterale. Al suo interno trova spazio il Kirin 810, chipset AI a 7 nm con CPU Cortex-A76 a 2.2 GHz. La GPU Mali-G52 è poi coadiuvata da 6 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile, oltre che dalla modalità GPU Turbo 3.0 per ottimizzare al meglio il comparto gaming. Inoltre, la funzione Kirin Gaming+ permette di sfruttare il sistema di raffreddamento liquido per dissipare il calore in eccesso.

Basato su Android 9 e EMUI 9, il software di Honor 9X Pro è privo di servizi Google. Tutto ruota attorno all'AppGallery e tutte le app presenti sulla piattaforma proprietaria. Non manca una tripla fotocamera da 48+8+2 MP, dotata di sensore grandangolare e per il calcolo della profondità.

Scheda tecnica

Display FullView da 6.59″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 391 PPI;

(2340 x 1080 pixel) con densità di 391 PPI; dimensioni di 163.1 x 77.2 x 8.8 mm per 206 g;

processore octa-core HiSilicon Kirin 810 ;

; GPU ARM Mali G52;

6 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 512 GB;

di storage espandibile tramite fino a 512 GB; lettore ID laterale;

tripla fotocamera da 48+8+2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4, AIS, grandangolare e sensore Portrait, autofocus e flash LED;

con apertura f/1.8-2.4-2.4, AIS, grandangolare e sensore Portrait, autofocus e flash LED; selfie camera pop-up da 16 mega-pixel con apertura f/2.2;

con apertura f/2.2; supporto Dual SIM LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C, mini jack 3.5 mm;

batteria da 4000 mAh con ricarica da 5V 2A;

con ricarica da 5V 2A; software Android 9 con EMUI 9.1.

Prezzo e data

Honor 9X Pro sarà disponibile in Europa (prossimamente in Italia) ad un prezzo di 249€.

