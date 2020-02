Honor 9X Lite è in arrivo… e con i servizi Google!

Quella che sembrava essere un'anticipazione di un nuovo modello Honor adesso diviene realtà. Si chiama Honor 9X Lite e, come intuibile dal nome, sarà uno dei tanti modelli di fascia medio/bassa. Lo slogan ufficiale anticipa che la differenza principale con il dispositivo standard sarà rappresentata dal comparto fotografico. Niente tripla fotocamera, bensì una più modesta dual camera incastonata nell'ormai solito riquadro in alto a sinistra.

Il teaser ufficiale anticipa il debutto del nuovo Honor 9X Lite

Per la precisione, il comparto fotografico di Honor 9X Lite comprenderà un sensore primario da 48 MP, affiancato da uno dedicato all'acquisizione di profondità da 2 MP (e il flash LED). Quello che vediamo nel render è uno smartphone nella colorazione Crush Blu e con una scocca in vetro o simile. Avremo, poi, un display LCD, mentre il sensore ID sarà posizionato posteriormente.

Fin qua nulla di eccezionale, se non fosse per un dettaglio che salta fuori dai documenti della certificazione Google Play. Sfogliando i dispositivi presenti, salta fuori che i modelli JSN-L21, JSN-L22 e JSN-L23 hanno la certificazione Google. Ne consegue che Honor 9X Lite potrebbe essere il primo e ultimo smartphone Huawei/Honor non privo di servizi Google.

