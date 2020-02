Honor 9X/9X Pro: nuova colorazione Emerald Green

Honor 9X e Honor 9X Pro sono stati presentati lo scorso 23 luglio in Cina, incuriosendo parecchi utenti. Tanto che nel corso delle successive settimane le vendite di questi smartphone non hanno conosciuto sosta, toccando numeri davvero importanti. Si tratta, infatti, di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato, quindi in grado di attirare tanti diversi utenti. Al momento della loro uscita le colorazioni in vendita erano due: Magic Night Black e Charm Sea Blue. Da domani, però, anche un'altra variante verrà commercializzata in terra cinese.

Aggiornamento 17/02: un'altra colorazione si aggiunge a quelle disponibili per Honor 9X. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 25/09: dopo quella Flame Red, Honor 9X e 9X Pro saranno disponibile in una nuova colorazione definita Holographic Icelandic White.

Honor 9X Flame Red in vendita su Vmall dal 20 agosto

Non sono passate tante settimane dall'uscita di Honor 9X. Questo device, però, ha subito riscosso un gran successo in Cina, riuscendo a vendere un numero di unità ragguardevole. Nelle ultime ore, dunque, pare che su Vmall sia comparsa l'ultima colorazione mancante all'appello, cioè la Flame Red. Sembra, infatti, che dalle 10.08 (ora locale in Cina) di domani lo smartphone sarà ufficialmente in vendita.

Tutta la linea di vendita manterrà la stessa struttura. Honor 9X Flame Red sarà venduto, quindi, nelle stesse varianti delle altre due versioni, senza alcuna differenza. Anche nei tagli di prezzo, quindi, verrà utilizzata la stessa linea, con la versione da 6/128 venduta a 1899 yuan, circa 242 euro al cambio.

Aggiornamento 17/02

Dopo quelle rese disponibili al lancio, alle colorazioni Midnight Black e Sapphire Blue di Honor 9X si sono aggiunte quelle Magic Night Black, Charm Sea Blue, Charm Red ed Icelandic White. Adesso ce n'è una nuova e si chiama Emerald Green, a testimonianza del grosso apprezzamento registrato da questo modello. Per il momento l'azienda tace su data e prezzo di vendita

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.