Honor 9X: arriva l’aggiornamento alla EMUI 10

Non ci siamo fatti scappare la possibilità di provare, qualche mese fa, Honor 9X. Sebbene le nostre impressioni su questo dispositivo non siano state troppo positive, pare che il brand non voglia assolutamente abbandonarlo. Motivo per cui, poche ore fa, ci è giunta notizia dell'arrivo di un nuovo aggiornamento, che porterebbe con sé la EMUI 10, basata su Android 10.

Honor 9X si rinnova, anche nell'interfaccia

Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, Honor 9X sta ricevendo un importante update. Tale device, infatti, era ancora fermo ad Android 9 Pie, motivo per cui era necessario un ulteriore aggiornamento. Sta per arrivare, dunque, anche sulla variante global, la EMUI 10, basata su Android 10. Con questa tutta l'interfaccia subisce un importante modifica, anche dal punto di vista grafico. Vengono introdotte, poi, anche funzioni tipiche della nuova release del robottino verde, come la modalità scura.

Honor 9X ha cominciato ad aggiornarsi in India, con la versione EMUI 10.0.0.186. Non è detto, dunque, che tale update non possa arrivare presto anche in Europa, magari proprio nei prossimi giorni. Come sempre, comunque, per verificare la presenza di qualche update è possibile recarsi nelle Impostazioni, cliccare su Sistema e recarsi in Aggiornamento software. Premendo su Verifica aggiornamento, dunque, dovreste poter ottenere tale update, solo nel momento in cui verrà caricato nel sistema.

