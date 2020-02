Honor 30 vuole stupire tutti, a partire dalla data di lancio

Per quanto se ne parli gradualmente meno, l'allerta Coronavirus rimane consistente in Cina, con sempre più aziende che non terranno eventi offline e/o non prenderanno parte al MWC 2020. Ma a differenza di quanto si potrebbe pensare, ciò non si rispecchierà nelle finestre temporali di lancio di alcuni smartphone. Per esempio, oltre a OnePlus 8, anche la serie Honor 30 è attesa al debutto in tempi non troppo remoti, anzi. Gli ultimi rumors parlano proprio di una finestra di lancio anticipata rispetto agli scorsi top di gamma Honor.

Honor 30 Series

April 2020

😉 — Teme (特米) (@RODENT950) February 8, 2020

A dircelo su Twitter è Teme, leaker sempre molto affidabile quando si parla di brand con base in Cina. Il post è sibillino ma rivela quanto serve sapere, ovvero che la serie arriverà ad aprile 2020. Un cambio di programma rispetto agli scorsi Honor 20 e Honor 10, entrambi presentati durante maggio per poi debutterà sugli scaffali ad inizio estate. Se ne vociferava già negli scorsi giorni, ma l'indiscrezione si fa sempre più certa.

L'altro dettaglio, scontato ma neanche troppo, è che Honor 30 sarà nuovamente una serie. Ipotizzo che ci saranno, quindi, anche Honor 30 Pro e Honor 30 Lite ad accompagnare la versione standard del flagship 2020. Cosa aspettarsi dalla scheda tecnica, però, non lo sappiamo ancora con certezza. Gli unici dati tecnici “scontati” sono l'utilizzo del Kirin 990 con relativo modem 5G e probabilmente di un display forato per ospitare la selfie camera.

