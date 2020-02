Torna il nostro consueto appuntamento con le offerte di Banggood, con un occhio di riguardo per i prodotti della compagnia di Lei Jun e della piattaforma YouPin. A questo giro lo store cinese propone la grattugia multifunzione di Xiaomi Jordan & Judy, un “piccolo” aiuto in cucina ad un prezzo conveniente.

La grattugia multifunzione 7 in 1 di Xiaomi Jordan & Judy è in sconto su Banggood

La grattugia multifunzione di Xiaomi Jordan & Judy – marchio legato a YouPin e già conosciuto per una sfilza di prodotti utili ed interessanti – presenta un set di 7 pezzi in 1, con tutto l'occorrente per grattugiare, sminuzzare e tagliare formaggio e verdure. Il prodotto è realizzato in ABS, con parti in acciaio inox e PP, è facile da pulire ed integra un contenitore capiente. In basso trovate il link all'acquisto dallo store Banggood, con il Coupon da utilizzare per ottenere lo sconto.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.