GMAIR GM-XD001: ecco il nuovo strumento disinfettante su Xiaomi YouPin

Quando si tratta di accessori, Xiaomi è sempre al primo posto. Nel corso di questi anni, infatti, è stata prodotta una quantità di dispositivi davvero elevata sotto questo marchio. Spesso abbiamo trattato device appartenenti al mondo della domotica, dello svago e dell'igiene. Nelle ultime ore, dunque, pare che sulla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin sia comparso uno strumento disinfettante, davvero curioso, denominato GMAIR GM-XD001.

Aggiungete acqua e sale, e in 3 minuti siete pronti!

Da quello che abbiamo potuto apprendere sulla pagina dedicata, all'interno di Xiaomi YouPin, questo prodotto presenta un design molto semplice. Ad un primo sguardo, infatti, è molto simile ad una comune caraffa per l'acqua. Al suo interno, però, presenta un sistema in grado di disinfettare l'aria circostante, ma non solo.

Basta aggiungere acqua e sale, e poi procedere con la selezione della modalità più adatta al nostro lavoro. Sulla parte bassa, infatti, attraverso un selettore analogico avremo la possibilità di selezionare tre diverse voci: Clean, Sterilize e Wash. A seconda di che cosa sceglieremo, dunque, avremo una risposta diversa dall'ugello posto in alto, che provvederà a rilasciare la giusta quantità di soluzione acquosa. Questo prodotto non è assolutamente tossico, perchè si serve semplicemente di una soluzione di cloruro di sodio, dunque può essere utilizzata anche sui vestiti, sui prodotti per la casa e tanto altro.

Attualmente questo GMAIR GM-XD001 è in vendita su Xiaomi YouPin al prezzo di 299 yuan, dunque circa 40 euro al cambio attuale.Tutte le spedizioni dovrebbero partire, poi, dal 30 marzo 2020.

