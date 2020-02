Arriva il weekend ma le offerte dello store cinese Banggood non sono di certo giunte al capolinea, quest'oggi con un dispositivo a marchio Xiaomi dedicato agli smanettoni che puntano ad una smart home coi fiocchi. Se cercate una soluzione per rendere ancora più smart la vostra casa, allora il gateway Xiaomi Mijia è un accessorio irrinunciabile… specialmente se in sconto con Coupon su Banggood!

Xiaomi Mijia Smart Multimode Gateway in sconto con Coupon: un accessorio irrinunciabile per la tua smart home a soli 21€

Il gateway di Xiaomi Mijia arriva con il supporto ai protocolli Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee 3.0 ed è compatibile con Apple HomeKit, in modo da sfruttare Siri per i comandi vocali. Il nuovo Xiaomi Mijia Smart Multimode Gateway è disponibile in sconto con Coupon sullo store Banggood, tramite il link presente in basso. Non dimenticate di inserire il codice sconto al momento dell'acquisto!

