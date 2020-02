FIIDO D3S: la bici elettrica con cambio Shimano è in sconto con Coupon

Se anche per voi è arrivato il momento di prepararsi alla primavera con una nuova bici elettrica, allora la FIIDO D3S – con cambio Shimano, prezzo scontato con Coupon e spedizione da Europa – potrebbe essere la soluzione adatta!

La bici elettrica FIIDO D3S è disponibile in sconto su Banggood, grazie a questo Coupon

La nuova FIIDO D3S è una bici elettrica in grado di raggiungere i 25 km/h di velocità grazie al motore bruskless da 250W, mentre lato autonomia l'azienda conferma una durata di circa 20-40 km in modalità Pure Electric. Presente all'appello il cambio Shimano ed una luce LED anteriore per guidare in tutta sicurezza anche di notte.

La bici elettrica è in sconto con Coupon sullo store Banggood, con tanto di spedizione da Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare prima del pagamento.

