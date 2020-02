EMUI 11 in cantiere: ecco quali Huawei e Honor l’avranno

Annunciata alla conferenza dello scorso anno, la EMUI 10 sta tenendo banco in questi mesi, grazie al roll-out su numerosi modelli. Ma si inizia già a parlare di EMUI 11, la prossima release che inizierà ad essere rilasciata nel corso di questo 2020. Huawei ha deciso di allineare la numerazione con quella di Google, pertanto Android 11 sarà la base della prossima UI proprietaria. Ma su quali smartphone Huawei ed Honor verrà portata?

LEGGI ANCHE:

Huawei in barba a Google: pre-installerà le 70 app più usate

L'aggiornamento alla EMUI 11 è in cantiere: ecco quali smartphone dovrebbero riceverla

Per il momento i prossimi smartphone saranno ancora basati su Android 10, con la EMUI 10 che continuerà a muovere modelli come Huawei P40 e Honor 30. L'annuncio relativo alla EMUI 11 è previsto come sempre alla Huawei Developer Conference 2020, ovvero ad agosto 2020. Ci vorrà ancora qualche mese prima di poterne parlare in maniera più concreta, non sapendo ancora quali saranno le novità ad essere presentate.

Lo stesso possiamo dire per la roadmap, ancora non annunciata per ovvi motivi temporali. Ma sappiamo quale sia la gestione degli aggiornamenti principali da parte di Huawei, perciò possiamo farci un'idea su quali modelli dovrebbero riceverla.

HUAWEI

P40, P40 Pro, P30, P30 Pro

Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X (5G), Mate 20 Porsche RS, Mate X

Nova 6, Nova 6 5G, Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5Z, Nova 5i, Nova 5i Pro

MatePad, MediaPad M6

HONOR

Honor 30, 30 Pro, 20, 20 Pro, 20S, 20 Youth Edition

Honor V30, V30 Pro, V20

Honor 9X, 9X Pro

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.