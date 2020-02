Il nuovo dispenser di sapone di Xiaomi YouPin è in sconto a 5€ con Coupon

La famiglia di accessori per la casa della compagnia di Lei Jun si arricchisce con il nuovo dispenser di sapone di Xiaomi YouPin a marchio Xiaowei. Una soluzione pratica, minimal ed economica, in sconto a soli 5€ grazie al Coupon dedicato.

Il dispenser di sapone Xiaomi Xiaowei è in offerta su Banggood | Coupon

Realizzato in ABS, il nuovo dispenser di sapone Xiaomi Xiaowei arriva direttamente dalla solita YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. Il prodotto è disponibile nelle colorazioni Black e White e può essere applicato senza fori nel muro. Siete interessati alla nuova offerta di Banggood? Allora in basso trovate il link all'acquisto (con spedizione gratis) ed il Coupon da applicare per beneficiare dello sconto.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.