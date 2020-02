HuoHuo è uno dei marchi legati a Xiaomi e YouPin conosciuto principalmente per i suoi prodotti dedicati alla cucina e al vino. A questo giro lo store Banggood propone in offerta lampo il decanter di Xiaomi HuoHuo, una soluzione pratica ed economica per gustare il vino mantenendone intatto il sapore.

Il decanter di Xiaomi HuoHuo è in offerta lampo su Banggood

Il decanter/versatore di Xiaomi HuoHuo – lanciato tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin – è realizzato in acciaio inossidabile, tramite un sistema che utilizza il principio di Bernoulli, in modo da infondere al vino la giusta quantità di ossigeno (in modo da rilasciare tutto l'aroma e il sapore del vino). Il beccuccio è universale e grazie alla sue dimensioni ridotte può essere conservato senza ingombri. In basso trovate il link all'acquisto per lo store Banggood, dove il decanter di Xiaomi YouPin è disponibile in offerta lampo con spedizione gratuita.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.