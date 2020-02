Torna il nostro appuntamento con le migliori offerte di DHGate, quest'oggi con un paio di cuffie TWS che difficilmente vorrete farvi scappare: le QCY T5, soluzione dotata del supporto al Bluetooth 5.0 e tante piccole chicche, ad un prezzo stracciato.

Cuffie TWS QCY T5: Bluetooth 5.0, controlli touch e doppio microfono a 16€ con Coupon

Le cuffie QCY T5 arrivano con un design in-ear ed un case di ricarica dotato di una batteria da 380 mAh. Oltre al Bluetooth 5.0 – già citato – le cuffie offrono il supporto al codec AAC, i controlli touch ed un doppio microfono con riduzione del rumore di fondo durante le chiamate. Inoltre, grazie alla modalità gaming, durante le sessioni di gioco il lag è stato ridotto a 65 ms, sia su Android che iOS. Secondo quanto riportato dall'azienda, le QCY T5 garantiscono fino a 5 ore di riproduzione musicale, per un totale di 25 ore grazie al case di ricarica.

Grazie al peso di soli 4.3 grammi e alla certificazione IPX4, durante l'allenamento non ci saranno fastidi o preoccupazioni. In basso trovate il link all'acquisto sullo store DHGate, con il coupon da utilizzare per beneficiare del prezzo scontato.

Articolo sponsorizzato.

