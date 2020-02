Il design delle cuffie TWS di Cupertino vi intriga troppo ma il prezzo di vendita proprio non va giù? Allora perché non puntare sulle i2000 Black, i cloni delle AirPods disponibili in offerta lampo su GearBest nell'elegante colorazione nera?

Le cuffie TWS i2000 Black sono in offerta lampo su GearBest

Le cuffie TWS i2000 sono realizzate interamente in ABS, integrano un chip Bluetooth 5.0 e sono equipaggiate con una batteria da 30 mAh ciascuna; il case di ricarica integra un'unità da 350 mAh. Non mancano poi i controlli touch, la tecnologia di riduzione del rumore CVC ed il supporto alla ricarica wireless.

In basso trovate il link all'acquisto su GearBest: i cloni delle AirPods i2000 sono in offerta lampo con spedizione gratuita e oltre alla colorazione nera troverete ad attendervi anche il classico modello bianco ed una versione rosa davvero piacevole.

