Crollano le vendite di smartphone in Cina: colpa del Coronavirus

Oltre agli ovvi problemi sanitari derivanti dall'allerta Coronavirus, non sono da sottovalutare gli effetti sul sistema economico. Non soltanto l'emergenza medica si ripercuoterà sulle spedizioni verso il resto del mondo, ma anche e soprattutto internamente. In Cina sono previste flessioni negative considerevoli per le vendite di smartphone.

Gli effetti del Coronavirus si riflettono anche sul mercato cinese della telefonia

A dirlo sono i dati pubblicati da Counterpoint Research prima e Digitimes poi, secondo cui il calo dovrebbe aggirarsi attorno al -9% nel migliore dei casi. Secondo l'analisi di Digitimes, si prevede che l'epidemia inizi ad essere controllata verso la fine di febbraio 2020. Il controllo della filiera produttiva, con direttive atte a contenere i contagi, andrà direttamente ad incidere sul mercato locale. Come nel caso di ASUS ROG Phone 2, le cui scorte si stanno esaurendo.

Aziende come Huawei, Xiaomi, OPPO e Vivo non dovrebbero soffrire grossi problemi in questo senso. A giovare sotto questo punto di vista sarebbe un aspetto paradossale, ovvero le vendite sotto tono avvenute durante il Capodanno Cinese. Avendo venduto meno del previsto, le scorte di questi produttori sarebbero tali da soddisfare la richiesta per le prossime settimane senza grossi patemi. Allo stesso tempo, MediaTek soffrirà non poco per l'effetto Coronavirus, con un calo che dovrebbe attestarsi attorno al -15% durante il primo trimestre del 2020.

Di un'altra impressione sono i dati di Counterpoint Research, meno ottimista con il suo -30% previsto nel Q1 2020. Le conseguenza di questa mini-crisi si rifletteranno su PIL e potere d'acquisto della Cina. Ne conseguirebbe un calo interno del -2% nelle spedizioni di smartphone, così come un -5% su scala globale per tutto il 2020.

