ColorOS 7 e Android 10: cercasi beta tester per OPPO Find X, R17 e R17 Pro

Alcuni giorni fa la compagnia cinese ha confermato la roadmap della ColorOS 7 con Android 10, la quale ha subito alcune modifiche rispetto a quanto visto in precedenza a causa dei rallentamenti dovuti all'emergenza Coronavirus. Nel frattempo, a distanza di un paio un po' di tempo dal rilascio della nuova UI per OPPO Find X, OPPO R17 ed R17 Pro in patria, ecco che spuntano i primi segnali per la ColorOS 7 nella sua incarnazione internazionale.

OPPO Find X, R17 ed R17 Pro: l'azienda cerca beta tester per la ColorOS 7 Global

One model down, two more to go!

The first batch of #ColorOS7 + #Android10 trial version on Find X is NOW available in India and Indonesia.

𝟮,𝟬𝟬𝟬 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮𝘀 – 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱!

How-to apply👉https://t.co/fhJ2kgQFby https://t.co/mvWVg4fEbR — ColorOS (@colorosglobal) February 20, 2020

L'azienda cinese ha dato il via al rilascio internazionale della ColorOS 7 ed è in cerca di beta tester per alcuni paesi. Al momento gli utenti di India e Indonesia in possesso di OPPO Find X e R17 Pro e gli appassionati australiani con R17 possono richiedere l'accesso alla beta dedicata alla ColorOS 7 con Android 10 tramite la procedura mostrata nel video in basso.

How to get the #ColorOS7 trial version based on #Android10? We've got inquiries from Reno and Reno 10x Zoom users and make this tutorial video. Don't forget to check the upgrade status a few hours after APPLY. Reno 2, F11 pro…more upgrades are coming soon, we're working on it💪 pic.twitter.com/PguGtxyq0n — ColorOS (@colorosglobal) December 13, 2019

Nonostante la versione di prova sia disponibile per paesi decisamente fuori mano, si tratta della prima comparsa della ColorOS 7 in versione internazionale per i modelli citati. Al momento sembra che l'aggiornamento beta sia disponibile solo nei paesi elencati e che per un eventuale rilascio ad ampio raggio bisognerà attendere. Tuttavia nulla vieta di provare oppure di fare tentativi periodici per scoprire se il nuovo firmware sperimentale sia disponibile anche per i modelli nostrani.

