La settimana di offerte dello store Banggood continua anche quest'oggi con una nuova promo dedicata a Xiaomi YouPin, grazie al cacciavite elettrico Wowstick TRY in sconto ad un prezzo super, con spedizione gratuita.

Il cacciavite elettrico Xiaomi Wowstick TRY è in offerta lampo col 60% di sconto

Il cacciavite elettrico Wowstick TRY arriva direttamente da Xiaomi YouPin, è realizzato in lega di alluminio ed è accompagnato da 20 punte differenti. Il dispositivo è alimentato da 2 pile mini stilo (AAA) e presenta un design ultra compatto: è poco più grande di una penna e trova una moltitudine di applicazioni grazie ai vari tipi di punte inclusi nella confezione.

Il cacciavite elettrico low budget di Xiaomi YouPin è disponibile ad un prezzo particolarmente gradito (solo 12€), con tanto di spedizione gratuita.

