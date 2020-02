Con il passare degli anni abbiamo imparato ad apprezzare i prodotti BlitzWolf per l'enorme qualità offerta al netto di un prezzo – spesso – particolarmente contenuto. Anche in questo caso Banggood ci propone un prodotto del brand, lo smartwatch BlitzWolf BW-HL2 che per certi versi richiama il Huawei Watch GT 2, ma che costa soltanto 30€ grazie all'utilizzo di un codice sconto ad hoc.

BlitzWolf BW-HL2 è lo smartwatch low cost dal design premium

Il prodotto oggetto dell'iniziativa promozionale di Banggood, proprio come accennato, si contraddistingue per le specifiche offerte, tra cui controllo del battito cardiaco, monitoraggio dello sport e notifiche in tempo reale, ad un prezzo contenuto.

Oltre alle diverse peculiarità accennate, poi, lo smartwatch BlitzWolf BW-HL2 presenta un design accattivante che richiama wearable più blasonati. Non a caso, infatti, abbiamo citato Huawei Watch GT 2. Ci troviamo quindi in presenza di uno smartwatch che fa la sua figura dal punto di vista estetico, ma che presenta anche diversi vantaggi, tra i quali:

Display touch da 1.3″;

Resistenza all'acqua con certificazione IP68;

Modalità multi sport;

Conta calorie;

Misurazione costante del battito cardiaco;

Google Fit;

Controllo remoto della fotocamera;

Lettura notifiche;

Smart Reminder.

Per poter acquistare il nuovo prodotto BlitzWolf al prezzo di circa 30€, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e, al momento del check out, inserire il codice sconto “AFfbG10“.