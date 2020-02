Nelle ultime settimane hanno fatto capolino le prime, timide indiscrezioni in merito al prossimo smartphone da gaming del brand partner di Xiaomi. Tuttavia, visto il debutto del Mi 10 ora l'attenzione sarà tutta rivolta al prossimo Black Shark 3, il quale potrebbe essere molto vicino al debutto. Di conseguenza… aspettiamoci una pioggia di indiscrezioni su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita. Nel frattempo vi lasciamo con l'ultima novità dedicata al dispositivo, insieme ad un recap di tutto quello che “sappiamo” fino a questo momento.

Black Shark 3: tutto quello che c'è da sapere

La certificazione 3C conferma la ricarica da 65W… e una variante Pro (?)

L'ente certificativo 3C ha pubblicato un nuovo documento, il quale sembra fare riferimento a ben due smartphone della compagnia cinese. Che sia in dirittura d'arrivo anche un Black Shark 3 Pro? Al momento è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma una cosa è certa: la certificazione 3C fa riferimento al supporto alla ricarica rapida da 65W, feature che potrebbe debuttare sul nuovo smartphone da gaming.

Un'ennesima conferma sembra arrivare anche dal CEO Luo Shao, il quale ha pubblicato un sondaggio in merito a batteria e riscarica del flagship. Di recente i sondaggi su Weibo – il noto social cinese – stanno riscuotendo un certo successo ed alcuni produttori (come nel caso di Nubia con il Red Magic 5G) stanno sottoponendo vari quesiti agli appassionati. Questi contengono indizi importanti oppure si tratta di un modo per tastare il terreno, chiedendo il parere ai rispettivi fan.

Nel caso di Black Shark 3, il CEO ha pubblicato il sondaggio che vedete in alto. Quest'ultimo fa riferimento a varie configurazioni e – ovviamente – quella che colpisce è l'opzione che prevede una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65W. Nel post è presente anche la possibilità di avere una batteria da 4.000 mAh (sempre con 65W), forse la scelta più plausibile. Voi quale delle due configurazioni preferireste? Super batteria e super ricarica oppure un'unità “normale” ma con ricarica ultra rapida?

Per concludere, vista la possibile adozione di una simile novità è probabile che l'azienda andrà a migliorare anche il sistema di raffreddamento. Avremo una soluzione simile a quella del Mi 10 o magari un sistema attivo in stile Red Magic?

Design e display

Al momento non sono ancora note le specifiche ufficiali del top di gamma né dettagli relativi ad design dello stesso. Volendo fare dei pronostici possiamo aspettarci un look aggressivo – in perfetto stile “gaming” – simile a quanto visto con i modelli precedenti, con una scocca in alluminio ed inserti i vetro. Per quanto riguarda il display, alcune immagini leak fanno riferimento ad un pannello con risoluzione 2K ed una frequenza di aggiornamento a 120 Hz (ma sarà possibile selezionare 3 livelli, da 60, 90 e 120 Hz).

Le opzioni mostrano che sarà possibile cambiare la risoluzione scegliendo tra “1080p, “2K” e “Risoluzione Smart“, con quest'ultima che dovrebbe cambiare in automatico fra le due opzioni a seconda della circostanza.

Hardware e benchmark

Anche se per ora le indiscrezioni sul comparto tecnico di Black Shark 3 sono alquanto misere non è difficile fare pronostici al riguardo. Ovviamente il top di gamma da gaming sarà mosso dall'ultimo Snapdragon 865 e non è difficile immaginare che arriveranno benchmark in linea con i punteggi attuali del SoC (qui trovate i risultati Antutu “bestiali” del modello precedente). Leak risalenti a Gennaio riferiscono che il flagship potrebbe spingersi fino ai 16 GB di RAM e vista la diffusione di soluzioni LPDDR5 (su Xiaomi e Redmi) non è difficile immaginare che anche Black Shark abbia deciso di fare affidamento sul nuovo tipo di RAM.

Lato autonomia, come visto poco sopra, il dispositivo potrebbe fare affidamento su una batteria da 4.000 o 5.000 mAh, in entrambi i casi molto probabilmente con il supporto alla ricarica rapida da 65W.

Fotocamera

Nel momento in cui scriviamo non sono ancora trapelati dettagli in merito alle specifiche della fotocamera di Black Shark 3. Il suo predecessore monta un doppio modulo da 48 + 13 MP ed una selfie camera da 20 MP, tuttavia è lecito ipotizzare che l'azienda sia pronta all'implementazione di una tripla fotocamera. Ovviamente è bene sottolineare ancora una volta che si tratta di una nostra ipotesi e nulla più, ma potrebbe risultare plausibile visto che anche la rivale Red Magic sembra essersi mossa in direzione di un triplo modulo.

Black Shark 3 – Prezzo e disponibilità

La data di uscita del top di gamma è ancora avvolta nel mistero, ma è probabile che non dovremo attendere molto prima di saperne di più. Un indizio ci arriva direttamente da Lei Jun – CEO di Xiaomi – grazie ad un criptico post su Weibo, “palesemente” dedicato a Black Shark 3. Il prezzo del dispositivo non è stato ancora oggetto di indiscrezioni e anche si possiamo fare delle ipotesi. Il modello 2 Pro ha debuttato in patria ad un prezzo di partenza di 2999 yuan, circa 390€ al cambio (per la versione da 12/128 GB). In Italia il dispositivo è arrivato a 599€ e 699€ per le varianti da 8/128 GB e 12/256 GB.

Osservando le cifre è lecito aspettarsi un leggero aumento dei prezzi vista la presenza di un display superiore, dello Snap 865 con RAM LPDDR5 e di una tripla fotocamera. Come al solito, queste sono solo le nostre considerazioni e saranno poi i leak e le conferme ufficiali a svelarci tutti i dettagli del caso.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.