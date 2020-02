Black Shark 3 Pro sarà dotato di pulsanti meccanici dedicati al gaming

Come da copione, man mano che si avvicina il fatidico giorno del 3 Marzo le indiscrezioni e le anticipazioni ufficiali in merito a Black Shark 3 non fanno che aumentare. Addirittura il CEO Lei Jun ha confermato la presenza di una versione Pro, già avvistata anche in una precedente certificazione. E ora il dirigente torna a parlare del modello superiore e dell'esperienza di gioco offerta dai pulsanti meccanici a bordo!

Black Shark 3: il nuovo teaser anticipa la presenza di pulsanti meccanici lungo il bordo

Secondo quanto riportato dal teaser in alto, il nuovo flagship da gaming presenterà due pulsanti fisici lungo il bordo, entrambi dotati di un feedback meccanico. La conferma arriva anche dallo stesso Lei Jun, il quale si è detto entusiasta di questa novità. Inoltre il dirigente ha confermato la feature a bordo di Black Shark 3 Pro, ma non è dato di sapere se anche il modello “base” beneficerà della medesima novità.

I nuovi tasti saranno in grado di fornire zero latenza ed un feedback super reattivo, dettagli vitali per gli appassionati di titoli multiplayer online. Infatti si tratta di una soluzione in grado di offrire controlli migliorati, utile soprattutto negli sparatutto in soggettiva (come PUBG o CoD). Non è stato confermato, ma è probabile che i due pulsanti siano programmabili.

Curioso di saperne di più sul prossimo flagship del brand cinese? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.