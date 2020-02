Black Shark 3 Pro esiste e la conferma arriva dal CEO di Xiaomi

Dopo le novità sulla tripla fotocamera e su batteria e ricarica rapida di Black Shark 3 (quest'ultima con tanto di supporto alla ricarica magnetica), torniamo nuovamente a parlare del prossimo flagship da gaming grazie al solito Lei Jun. Il capo di Xiaomi ha svelato “a bruciapelo” l'esistenza del Black Shark 3 Pro, rivelando anche la prima novità che troveremo a bordo rispetto al modello base.

Black Shark 3 Pro: Lei Jun svela la prima differenza con il modello base

Avvistato per la prima volta grazie alla certificazione 3C del top di gamma, di Black Shark 3 Pro non si sa praticamente nulla, ma ora il CEO Lei Jun ha deciso di cambiare le carte in tavola. Non solo il dirigente ha confermato ufficialmente su Weibo l'esistenza di questa variante, ma ha annunciato anche la prima differenza col modello base. Mentre quest'ultimo avrà dalla sua una batteria da 4.720 mAh con il supporto alla ricarica da 65W, il fratello maggiore farà affidamento su un'unità da 5.000 mAh. Ovviamente diamo per scontato che anche in questo caso troveremo la ricarica rapida turbo.

Al momento non è dato di sapere quali saranno le altre novità introdotte dal modello Pro, ma siamo certi che non mancheranno indiscrezioni (o conferme ufficiali…) nel corso dei giorni che ci separano dall'evento del 3 Marzo.

Curioso di saperne di più sul prossimo flagship del brand cinese? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.