Il top di gamma da gaming della compagnia partner di Xiaomi è in dirittura d'arrivo e per completare il quadro delle indiscrezioni dedicate a Black Shark 3 mancava solo un dettaglio: il prezzo di vendita. Quanto costerà il prossimo flagship super aggressivo? Ce lo svela un'immagine trapelata in rete, con tanto di recap delle specifiche!

Black Shark 3: un'immagine leaked svela il prezzo del flagship da gaming

L'immagine in questione – pubblicata sul social cinese Weibo – ci offre una panoramica delle specifiche dello smartphone da gaming. Il poster riferisce di un display da 6.67″ con refresh rate a 90 Hz (forse il 120 Hz sono riservati al modello Pro) ed una frequenza di campionamento del tocco di 270 Hz. Viene riconfermato lo Snapdragon 865, così come la batteria da 4720 mAh con ricarica da 66/65W ed 8 GB di RAM. E il prezzo di Black Shark 3?

Nonostante le parole del leaker DigitalChatStation riferiscono di una cifra più salata (ma non specificata), l'immagine sostiene che Black Shark 3 costerà 2.999 yuan (391€), mentre il modello maggiorato sarà lanciato a 3.299 yuan (430€). Si tratta di cifre ragionevoli e in linea con quanto visto con Black Shark 2 Pro. Ma saranno davvero questi i prezzi del flagship?

Forse le anticipazioni di DigitalChatStation fanno riferimento al fratello maggiore Pro, modello la cui esistenza è stata confermata dallo stesso Lei Jun.

Curioso di saperne di più sul prossimo flagship del brand cinese? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

