Black Shark 3 avvistato dal vivo con tripla fotocamera

Mentre Nubia ha “confermato” ormai da mesi la presenza di una tripla fotocamera a bordo del prossimo Red Magic, il team della rivale cinese non si è pronunciata in merito al comparto fotografico del device, né sono giunte indiscrezioni al riguardo. Tuttavia in queste ore ha fatto capolino su Weibo una foto leaked dedicata a Black Shark 3, la quale mostrerebbe proprio la tripla fotocamera dello smartphone da gaming.

Black Shark 3 si mostra in uno scatto dal vivo con una tripla fotocamera… triangolare

Come al solito in questi casi è bene muoversi con cautela: si tratta pur sempre di un'indiscrezione e sarà necessario attendere una conferma da parte dell'azienda prime di prendere per buono il tutto. Nonostante ciò, appare quanto mai scontato che Black Shark 3 avrà dalla sua una tripla fotocamera. Ormai i principali top di gamma si stanno muovendo in direzioni ben superiori, con quattro o cinque moduli. Chi cerca un dispositivo da gaming è di certo interessato a ben altre feature rispetto alla fotocamera, ma comunque un upgrade in tutti gli aspetti (rispetto alla precedente generazione) è sempre gradito.

Curioso di saperne di più sul prossimo flagship del brand cinese? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.