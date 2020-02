Black Shark 3 vicinissimo al debutto: il CEO lo “conferma”

In queste ore non si parla che dello Xiaomi Mi 10, il prossimo top di gamma della compagnia di Lei Jun in arrivo il 13 Febbraio in patria. Tra leak e anticipazioni ufficiali siamo letteralmente invasi da notizie in merito al device, ma questo non è di certo il solo flagship in arrivo in questa prima parte dell'anno. Black Shark 3, il primo modello da gaming 5G del brand, è pronto a fare il suo ingresso trionfale e un piccolo indizio ci arriva direttamente dal CEO Luo Yuzhou.

Black Shark 3 “avvistato” su Weibo grazie al CEO della compagnia cinese

L'ultima volta che abbiamo sentito in dirigente è stato in occasione della cancellazione dell'evento dal vivo del Mi 10 a causa dell'emergenza Coronavirus. Xiaomi ha deciso di optare per una presentazione online e lo stesso è stato confermato anche dal CEO di Black Shark. Oltre a questo dettaglio, il silenzio. Ma quando sarà presentato il nuovissimo Black Shark 3?

Nelle scorse ore Luo Yuzhou ha pubblicato su Weibo un post “criptico”, privo di immagini e semplicemente con la scritta prova. Ma facendo più attenzione si nota che il testo è stato postato tramite un telefono targato Black Shark in fase di test. Fare due più due non è difficile ed è chiaro che il CEO burlone abbia voluto stuzzicare i fan, lasciando intendere novità in arrivo.

Ovviamente sotto il post del dirigente si sono scatenati gli appassionati, con commenti e richieste in merito al futuro Black Shark 3. Com'è facile intuire, probabilmente l'azienda sta aspettando che passi il ciclone Mi 10 prima di ufficializzare la data di presentazione del flagship da gaming.

Cosa aspettarci dal nuovo Black Shark?

Secondi i vari leak trapelati, il nuovo top di gamma metterà d'accordo i giocatori da mobile grazie ad un pannello 2K con refresh rate a 120 Hz. A muovere il dispositivo avremo lo Snapdragon 865, quasi sicuramente accompagnato da memorie RAM LPDDR5 (come Xiaomi e Redmi) e storage UFS 3.0.

Purtroppo per ora non ci sono altri dettagli, ma siamo certi che dopo il debutto del cugino Mi 10 anche il flagship da gaming comincerà a ricevere una buona dose di indiscrezioni!

