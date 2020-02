Black Shark 3 meglio di Xiaomi Mi 10 Pro per batteria e ricarica rapida

Continuano le conferme ufficiali da parte dell'azienda cinese in merito al suo prossimo flagship da gaming. Il dispositivo è apparso di recente su Antutu con risultati stratosferici ed un video promozionale ha confermato parte del suo design. Il debutto è fissato per il 3 Marzo e nonostante manchino ormai pochissimi giorni, le novità da parte del brand procedono senza sosta, quest'oggi con i primi dettagli su batteria e ricarica rapida a bordo di Black Shark 3.

Black Shark 3: un nuovo teaser conferma batteria e ricarica rapida

Il nuovo top di gamma votato al gaming arriverà con una batteria più capiente del suo predecessore, da 4720 mAh. Novità anche per il supporto alla ricarica rapida di Black Shark 3 che, come “confermato” anche dalla certificazione 3C, si spingerà sui 65W e sarà in grado di ricaricare il device del 58% il soli 15 minuti. Inoltre il teaser potrebbe aver svelato la presenza di una doppia batteria, scelta legata – presumibilmente – alla questione delle temperature.

Insomma, il dispositivo arriva con specifiche superiori – lato batteria e ricarica – rispetto al cugino Xiaomi Mi 10 Pro. Si tratta di una scelta plausibile e che non dovrebbe indispettire i fan della compagnia di Lei Jun, vista la natura strettamente legata al gaming (e alla potenza in tal senso) di Black Shark 3.

Curioso di saperne di più sul prossimo flagship del brand cinese? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.