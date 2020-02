Black Shark 3 è il nuovo re di Antutu e intanto si mostra nei primi video

Nelle scorse ore la casa cinese ha svelato qualche dettaglio in più sul prossimo Black Shark 3, in arrivo il 3 Marzo. Il flagship da gaming sarà il primo smartphone ad avere un pannello con una frequenza di campionamento del tocco a 270 Hz e un'immagine ci ha anche mostrato la parte frontale. Entusiasti per il debutto di questo nuovo modello della partner di Xiaomi? Allora lo sarete ancor di più dopo aver “ammirato” i primi benchmark ufficiali su Antutu!

Black Shark 3 arriva su Antutu e sbaraglia tutti!

Ma prima… una piccola deviazione! Visto che manca ormai una settimana al lancio del flagship, l'azienda asiatica ha cominciato a pubblicare i primi video promozionali. Ed ecco che nella brevissima clip pubblicitaria compare anche il retro del dispositivo: purtroppo non è possibile osservare come si deve la back cover dello smartphone, ma quanto viene mostrato è abbastanza per farci un'idea delle sue linee aggressive. Ed ora arrivano finalmente i benchmark di Antutu dedicati a Black Shark 3, con un punteggio decisamente mostruoso.

Se i 610.627 punti di Xiaomi Mi 10 Pro (o i 605.327 di Realme X50 Pro) vi hanno lasciato senza fiato… allora il nuovo smartphone Black Shark sarà il colpo di grazia. Il flagship da gaming ha totalizzato la bellezza di 620.952 punti su Antutu, secondo l'immagine pubblicata su Weibo dallo stesso CEO della compagnia.

Insomma, si tratta del punteggio più alto registrato sulla piattaforma! Ciliegina sulla torta, la sigla che compare nei benchmark – MBU-A0 – non è di certo nuova e (secondo varie indiscrezioni) dovrebbe fare riferimento al presunto Black Shark 3 Pro. Ovviamente si tratta di un dettaglio ancora in cerca di conferma, ma siamo certi che non mancheranno ulteriori novità nel corso dei prossimi giorni.

Volete saperne di più sul nuovo top di gamma targato Black Shark? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

