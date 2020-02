Banggood sfida il Coronavirus: sicurezza è la parola d’ordine | Reportage Esclusivo

Nelle ultime settimane l'emergenza Coronavirus è sulla bocca di tutti, vista la situazione per nulla entusiasmante che sta vivendo la Cina. Una situazione che ha delle conseguenze anche per i grandi produttori di smartphone, ma che ha dato il via ad una corsa alla solidarietà per rientrare dalla crisi. Anche in occidente le conseguenze dell'emergenza non hanno tardato ad arrivare, con il MWC 2020 cancellato e vari brand pronti ad annunciare i nuovi flagship tramite eventi online (come nel caso del Mi 10, per citarne uno). Dal punto di vista degli store cinesi e delle spedizioni, qui abbiamo parlato della situazione ritardi, mentre in quest'articolo affrontiamo la questioni dei presunti rischi tramite pacchi dalla Cina. Ed ora anche Banggood ha deciso di dire la sua sull'emergenza Coronavirus tramite un report ufficiale.

Emergenza Coronavirus: tutte le contromisure applicate da Banggood

1 di 8

Lo store cinese Banggood, uno dei principali del settore e punto di riferimento per tantissimi utenti per l'acquisto di smartphone e prodotti tech dalla cina, ha pensato bene di pubblicare un lungo report che vi giriamo in esclusiva per fare il punto della situazione. Quali sono le contromisure applicate dallo staff e come vengono trattati i luoghi di lavoro? Partiamo con una considerazione doverosa: Banggood ha collaborato fin dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus con il governo cinese, applicando al meglio le istruzioni fornite dallo stesso per il contenimento dell'emergenza.

La sede centrale dello store si è occupata di fornire ai dipendenti prodotti sanitari fondamentali (come mascherine, termometri, disinfettante e così via) in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro. Andiamo a dare un'occhiata nel dettaglio a vari aspetti della vita dei dipendenti di Banggood e alle contromisure attuate dallo store in nome della sicurezza.

Alimentazione

1 di 3

Come ogni altra azienda, anche i magazzini e gli uffici di Banggood sono dotati di un'area mensa e della caffetteria, luoghi di aggregazione per eccellenza. L'amministrazione ha indetto ispezioni sanitarie quotidiane, con tanto di disinfezione degli ambienti. Il personale della mensa lavora con mascherine e guanti durante la preparazione dei pasti (con particolare attenzione alla scelta degli ingredienti e alla cottura degli stessi); ogni singolo pranzo viene poi sigillato e successivamente consegnato ai dipendenti.

Dormitori

1 di 2

Le sedi di Banggood ospitano dei dormitori per i dipendenti, utili per il riposo durante i momenti di pausa. A partire dal 21 Gennaio, l'amministrazione ha indetto disinfezioni giornaliere dell'area, comprese le maniglie delle porte e le superfici più alte (così come quelle di passaggio, come le rampe di scale).

Il posto di lavoro

1 di 6

Ovviamente il luogo più importante è rappresentato dalle postazioni di lavoro, il luogo dove i dipendenti passano la maggior parte dell'orario lavorativo. Anche in questo caso avvengono delle disinfezioni su base giornaliera, anche per i principali punti di contatto (come attrezzature di lavoro, scrivanie, mouse e tastiere, i dispenser di acqua, ascensori, rubinetti, carrelli elevatori e così via).

Assistenza sanitaria dei dipendenti di Banggood

1 di 3

Le contromisure di Banggood vanno oltre gli ambienti di lavoro e quelli dedicati ai momenti ricreativi, spingendosi anche ai controlli serrati dello stesso personale. La temperatura dei dipendenti viene misurata due volte al giorno, tutti i giorni; i lavoratori con valori anomali vengono tempestivamente invitati al riposo mentre la stessa mensa offre rimedi di medicina tradizionale cinese, con bevande e tisane per rafforzare il sistema immunitario. Ovviamente ogni dipendente indossa una mascherina protettiva e la compagnia cinese invita alla massima cautela durante gli spostamenti.

Tirando le somme, lo store Banggood si è mosso fin dal principio in modo rapido ed efficiente, al fine di garantire la massima sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro. Il fine ultimo è il benessere dei propri dipendenti, la risorsa più grande dell'azienda. Ciò non può che avere dei benefici anche per gli utenti finali, i quali possono fare i propri acquisti con la consapevolezza di aver a che fare con una realtà sicura e ligia alle regole.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.