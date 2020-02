Il problema delle scarpe umide o bagnate – fastidiosissimo specialmente durante i mesi più freddi – è giunto al capolinea grazie all'asciuga scarpe Xiaomi Deerma, disponibile in sconto con Coupon sullo store Banggood.

L'asciuga scarpe di Xiaomi Deerma è in sconto con Coupon, con spedizione da Europa

L'asciuga scarpe Xiaomi Deerma HX10 arriva direttamente dalla piattaforma YouPin e consente di asciugare a 360° le vostre scarpe grazie al tubo telescopico e alle diverse modalità a disposizione. Il dispositivo offre il riscaldamento con temperatura costante ed è possibile variare la stessa per impostare la modalità asciugatura o riscaldante.

Il prodotto è disponibile in sconto con Coupon su Banggood, con tanto di spedizione gratuita da Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare. E se cercate una soluzione ancora più economica per le vostre scarpe – stavolta per deumidificare e disinfettare – date un'occhiata qui.

