Durante il CES 2020 di Gennaio, Huami ha presentato ufficialmente il suo primo Rugged Watch, Amazfit T-Rex, una nuova soluzione ultra resistente dotato di certificazione di grado militare. Se siete in attesa di questa novità allora potete dormire sonni tranquilli visto il via ai preorder in Italia, tramite lo shop ufficiale di Amazfit.

Amazfit T-Rex: al via i preorder in Italia

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Amazfit T-Rex è un dispositivo progettato per gli appassionati della natura e degli sport outdoor, dotato della certificazione MIL-STD-810G, ottenuta superando 12 test di qualità sottoposti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il Rugged Watch è equipaggiato con un display AMOLED da 1.3″ con AOD e punta alla massima autonomia (fino a 20 giorni con un uso normalizzato).

Trattandosi di un dispositivo pensato per il fitness non mancano ben 14 modalità sportive, compreso il nuoto grazie all'impermeabilità fino a 5 ATM. Grazie al sensore BioTracker PPG sarà possibile monitorare l'attività cardiaca in ogni circostanza.

Amazfit T-Rex è disponibile all'acquisto in preorder a partire da oggi al prezzo di 149.9€ dallo store ufficiale Amazfit.shop con spedizione garantita entro il 5 marzo.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEL PREORDER

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.