Occhio ad Aliexpress: i cloni Huawei si moltiplicano

Fortunatamente il mercato degli smartphone sente sempre meno la necessità di avere cloni, grazie a modelli mid-range (e non) in grado di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo. Soprattutto quando si parla di Huawei, un brand che ha saputo rinforzare la categoria di fascia media con numerosissimi modelli. Al contempo, i suoi top di gamma hanno visto un innalzamento progressivo del prezzo, sempre più vicini a quelli di casa Samsung ed Apple.

Fate attenzione al brand Kimtien, dietro il quale si nascondono i cloni Huawei (e non solo)

Non sorprende, quindi, che piattaforme come quella di Aliexpress siano terreno florido per brand al limite della truffa, come nel caso di Kimtien. Se si prova a cercare sullo store, è possibile trovare numerosi modelli che vogliono ricalcare quanto prodotto da Huawei per il segmento più premium. Anche con nomi “buffi, come Huawei Mate 31 Pro o Huawei P35 Pro, sigle che già urlano la non autenticità dei telefoni. Ma lo stesso accade con gli ultimi top di gamma Samsung, come Galaxy Note 10+ ed S10+.

Ma al contrario dei veri telefoni, i prezzi sono a dir poco più abbordabili, aggirandosi attorno ai 150€ per tutti quanti. Ed è qua scatta il tranello per gli utenti meno esperti e più fiduciosi del prossimo. Vuoi perché si sta acquistando su internet, vuoi perché lo si sta facendo su Aliexpress (piattaforma notoriamente economica), si potrebbe credere di star facendo un affare. In realtà si paga per quello che si ottiene, ovvero un clone di basso livello, con specifiche che non riflettono assolutamente quelle dei modelli a cui si “ispirano”.

Ovviamente qua non linkeremo né lo store in questione né i prodotti incriminati, per quanto abbiate comunque tutti gli indizi per trovarli in autonomia. Questo perché non vogliamo assolutamente incentivare il mercato dei cloni, anzi. L'obiettivo di questo articolo è proprio mettere in allerta i tanti lettori che ci visitano e sono interessati ad acquistare dispositivi low-cost. Se volete spendere poco, dovete fare affidamento ai consigli che vi diamo quotidianamente sui nostri canali GizDeals.

