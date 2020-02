Alfawise Z1 è il kit di sicurezza 4 in 1 per la tua Smart Home

Le offerte di GearBest della settimana cominciano con il piede giusto, con una promo dedicata agli utenti appassionati di prodotti domotici. Il kit di sicurezza Alfawise Z1 (con moduli Zigbee) non vi deluderà, con quattro prodotti differenti disponibili in bundle a prezzo scontato.

Il kit di sicurezza Smart Home Alfawise Z1 è in offerta lampo su GearBest

Alfawise Z1 è il kit votato alla sicurezza composto da uno smart gateway Zigbee con presa EU, un sensore dedicato a porte o finestre, un sensore di movimento ed un modulo dedicato a temperatura e umidità. Ovviamente è presente la possibilità di controllare i dispositivi tramite l'app per smartphone, così come interfacciare il tutto con Alexa.

Il kit 4 in 1 dedicato alla sicurezza della Smart Home è in offerta lampo su GearBest, con tanto di spedizione gratuita. In basso trovate il link all'acquisto.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti.

