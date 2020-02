360 SE5 Plus: nuovo smartwatch per bambini, con 4G

Sembra che nell'ultimo periodo siano aumentati i wearable in commercio. Da un certo punto di vista, infatti, tantissime aziende si sono lanciate in questo mercato, proponendo la propria soluzione. Tra queste, dunque, troviamo anche 360, un'azienda che nel corso di questi anni ha già prodotto alcuni smartwatch. Nello specifico, però, questa volta ha voluto dedicarsi ai più piccoli, sviluppando un prodotto pensato proprio per loro, denominato 360 SE5 Plus.

360 SE5 Plus sarà certificato IPX8

Su questo dispositivo troviamo diverse funzioni interessanti ed innovative, che potrebbero tornare utili soprattutto ai genitori. 360 SE5 Plus è dedicato, infatti, agli utenti più giovani, che per la prima volta si affacciano a questo mondo dei wearable. Tale prodotto, dunque, è caratterizzato da un design con quadrante non circolare, ma più vicino allo stile degli smartwatch di Apple. Al centro trova spazio, poi, un display a colori, sul quale vengono indicate tutte le informazioni principali.

All'interno del corpo centrale risiede uno slot SIM, che può contenere una singola nano SIM. Questo 360 SE5 Plus può, infatti, collegarsi alla rete 4G del proprio operatore. Tale funzione è stata introdotta per permettere ai genitori di sapere, in ogni istante, dove si trova il proprio figlio, così come monitorare ogni sua attività in tempo reale sfruttando l'apposita applicazione. Sarà presente, poi, anche la possibilità di di sfruttare la fotocamera frontale o di bagnare lo stesso prodotto, grazie alla certificazione IPX8 di cui è dotato. Allo stesso tempo, i genitori possono anche impostare manualmente un'area sicura per i loro figli. Quando il bambino si allontana da tale area, i genitori ricevono una notifica sullo smartphone, restando sempre informati sui suoi spostamenti.

Questo 360 SE5 Plus è in prevendita su T-Mall al prezzo di 249 yuan, circa 32 euro al cambio attuale. Nel momento in cui verrà lanciato, però, tale cifra salirà a 299 yuan, circa 38 euro.

