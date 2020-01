ZTE Axon 10s Pro certificato da TENAA e Wi-Fi, con foto e specifiche

Non molto tempo fa abbiamo commentato la notizia riguardante l'uscita di ZTE Axon 10s Pro. Sembra, infatti, che l'azienda voglia continuare a mantenere una certa presenza sul mercato degli smartphone, aggiornando il proprio modello di punta. Ricordiamo, dunque, come Axon 10 Pro montasse un SoC Qualcomm Snapdragon 855 che, ancora oggi, può essere considerato un vero mostro di potenza. Nonostante questo, il brand vuole mantenere il passo dell'innovazione, motivo per cui con questo nuovo device dovrebbe integrare alcune soluzioni inedite.

Aggiornamento 22/01: arriva anche la certificazione Wi-Fi per Axon 10s Pro. Una documentazione che non aggiunge granché a quello che già sapevamo, ma che ci fa capire che il suo lancio è vicino. Magari proprio in occasione del MWC 2020 di Barcellona, proprio come avvenne con ZTE Axon 10 Pro alla scorsa edizione.

Aggiornamento 31/12: sono finalmente state rese note tutte le caratteristiche del device, sempre grazie al TENAA. Da questi documenti, quindi, vediamo come le dimensioni siano state confermate, mostrando un peso di 175 g. A bordo del device, poi, troverà spazio un display OLED, con sensore per le impronte digitali integrato. Avremo a disposizione sempre una risoluzione in Full HD+ (1080 x 2340 pixel) ed un aspetto di forma di 19.5:9. Riguardo le memorie, troveranno spazio unità RAM da 6/8/12GB, mentre lo storage interno sarà di 128/256/512GB. Tutto il comparto fotografico posteriore sarà caratterizzato da una configurazione con sensore principale da 48 MP, accompagnato dalla lente grandangolare da 8 MP e da un sensore più piccolo da 2 MP. Quella frontale, invece, sarà un'unità da 20 MP. Non mancherà, poi, una batteria da 3.900 mAh, dotata anche del supporto alla ricarica rapida.

Snapdragon 865 e batteria da 3.900 mAh

Sembra che ZTE Axon 10s Pro sia comparso in queste ore sul TENAA, svelandone alcune specifiche tecniche. A bordo di questo smartphone, dunque, dovrebbe trovare spazio un SoC Snapdragon 865, coadiuvato dalla presenza di un quantitativo di RAM LPDDR5 ancora non meglio specificato. Sappiamo, però, che a bordo avremo a disposizione un modulo Wi-Fi 6 e la nuova MiFavor 10, basata su Android 10.

Questo prodotto, identificato con il numero di modello ZTE A2020 SP, dovrebbe mostrare dimensioni di 159,2 x 73,4 x 7,9 mm, montando un display da 6,47 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, che dovrebbe integrare anche il sensore per le impronte digitali. A livello fotografico, invece, nelle immagini è ben visibile una tripla camera posteriore, di cui ancora non conosciamo però le caratteristiche.

Nel corso dei mesi verrà sicuramente aggiornata questa lista di specifiche, in attesa di vedere dal vivo questo device, proprio al MWC 2020.

