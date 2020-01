Nonostante siamo in pieno capodanno cinese, Banggood non ci lascia a secco di offerte ed anche oggi, domenica 26 gennaio, ci delizia con un prodotto proveniente da Xiaomi YouPin in forte sconto. Grazie all'offerta lampo avrete la possibilità di acquistare il nuovo zaino Xiaomi 90 Fun ad un prezzo scontato del 33%.

Il nuovo Zaino Xiaomi 90 Fun è in offerta lampo su Banggood

Come potrete intuire dalle immagini, lo zaino in questione – nato dalla collaborazione tra Xiaomi e 90 Fun – offre sì un design affascinante, ma anche praticità. Ad accompagnare le linee ricercate del prodotto, infatti, troviamo un materiale al tempo stesso leggero e resistente alle trazioni. Allo stesso tempo, riscontriamo una cura importante anche all'interno dello zaino. Ogni comparto, infatti, è rivestito internamente per far sì che i prodotti trasportati siano al riparo da polvere ed acqua.

Anche internamente lo zaino è pensato per trasportare il proprio notebook (da 13″ nella versione ridotta) e presenta altre zone per proteggere oggetti sensibili come occhiali ed altro ancora. Lo zainetto in questione, presentando dimensioni compatte anche al netto della capienza, potrà essere un ottimo prodotto sia per uomini che per donne.

Il prodotto è attualmente in stock in tre varianti differenti di colore e, trattandosi di un'offerta lampo, non avrete la necessità di applicare alcun coupon. Siete interessati? Vi basterà cliccare sul box in basso e procedere al check out. Inoltre, incluso nella spesa di circa 35€, riceverete anche un regalo a scelta tra due.