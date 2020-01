Yi Home Camera scende a soli 21€: la IP Camera è in offerta su Amazon con Coupon

Dopo la pausa natalizia, tornano le offerte sulle IP Camera targate Yi Technology e quale modo migliore di cominciare il 2020 se non con uno dei best-buy del brand? La Yi Home Camera è in sconto al miglior prezzo di sempre, più basso anche del Black Friday: solo 21.27€ grazie al codice sconto dedicato!

IP Camera Yi Home Camera e Yi Dome Camera X in sconto su Amazon: arrivano le prime offerte del 2020! | Coupon

La Yi Home Camera da 1080p è una delle IP Camera più apprezzate dagli utenti, grazie al connubio tra semplicità e prezzo contenuto. Ed ora è possibile risparmiare alla grande grazie al codice sconto SALDYI20 da inserire al momento dell'acquisto. In basso trova il link per raggiungere la pagina del prodotto. Una volta inserito il codice, il prezzo scenderà a soli 21.27€.

Non siete ancora sazi di offerte? Allora non temete perché arriva un codice sconto dedicato anche alla Yi Dome Camera X. In questo caso sarà applicato uno sconto del 15% tramite il Coupon SALDYI15.

La promo dedicata alle IP Camera di Yi sarà disponibile fino alle 23.55 di venerdì 17 Gennaio, quindi avete ancora un po' di giorni a disposizione. E mi raccomando: non dimenticate di inserire il Coupon prima di procedere con l'acquisto, in modo da beneficiare del prezzo scontato!

Articolo sponsorizzato.

