Yi Home Camera a 21€: l’offerta con Coupon continua fino al 19 Gennaio

L'offerta dedicata alla più celebre delle IP Camera del brand – Yi Home Camera – sarebbe dovuta terminare oggi e invece… la promo continua! Visto il successo dell'iniziativa, Yi Technology ha pensato bene di farla durare per l'intera settimana, estendendola fino alle 23.55 di Domenica 19 Gennaio. Quindi, avete ancora tempo per accaparrarvi Yi Home ad un prezzo super!

La promo dedicata a Yi Home Camera continua fino a Domenica

Quindi, per acquistare in sconto la Yi Home Camera da 1080p non dovrete far altro che inserire il Coupon dedicato – SALDYI20 – al momento dell'acquisto ed il prezzo scenderà a 21.27€. Vi ricordiamo che l'IP Camera è disponibile su Amazon, ovviamente con spedizione Prime. In basso trovate il link per accedere alla pagina del prodotto.

Le offerte di Yi non finiscono qui, ma ce n'è anche per KAMI. Infatti la nuova telecamera outdoor KAMI (con visione notturna Starlight) torna in offerta al miglior prezzo. Grazie al codice sconto SALDIKAMI, il prezzo scenderà a 51.99€ (con un risparmio del 48%). In questo caso, la promo sarà valida da oggi fino a Giovedì 23 Gennaio.

Per concludere in bellezza, per chi ama i prodotti in anteprima, vi ricordiamo che questi sono gli ultimi giorni per contribuire al fund-raising dedicato a KamiBaby su Indiegogo. Per tutti i dettagli sullo smart monitor per bambini vi rimandiamo alla pagina dedicata (la trovate qui).

Articolo sponsorizzato.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.