YESOUL V1-PLUS: nuova cyclette per l’allenamento, su Xiaomi YouPin

Quando consideriamo tutti i produttori di accessori più importanti, non possiamo che annoverare tra questi anche Xiaomi. Da quando, poi, quest'azienda ha aperto il proprio sito di crowdfunding, sono comparsi tantissimi nuovi dispositivi. Su Xiaomi YouPin, infatti, trovano spazio device per ogni tipo di categoria, anche quelle meno comuni. Motivo per cui, da poche ore, è comparsa anche una nuova cyclette per gli allenamenti, ovvero la YESOUL V1-PLUS, che presenta un design classico ed un display, sulla parte anteriore, dove prendere visione di tutti i propri progressi.

YESOUL V1-PLUS costa meno di 1.500 euro

Da quello che abbiamo potuto apprendere su Xiaomi YouPin, questo modello di cyclette costa all'incirca 1.300 euro (9.999 yuan). Che cosa offre, dunque, per questa cifra? Come possiamo ben vedere dalle immagini, tale prodotto è dotato di un display touchscreen da 19,5 pollici di diagonale. Al suo interno, dunque, verranno mostrati tutti i dati relativi alla nostra attività fisica, potendo mantenere traccia di questi risultati anche sull'app ufficiale, chiamata Yesoul.

Ovviamente, grazie ad una connessione ad internet, sarà possibile partecipare a corsi di cyclette in diversi orari della giornata, potendo interagire proprio grazie al display frontale. Questo prodotto, inoltre, presenta dimensioni di 130 cm di altezza x 53 cm di larghezza x 145 cm di lunghezza. Tutto il corpo centrale di questa YESOUL V1-PLUS è realizzato in alluminio e per il movimento tale unità sfrutta la resistenza magnetica ed un sistema di trasmissione a cinghia. Solo grazie a tale funzione, dunque, sarà garantita la massima silenziosità.

