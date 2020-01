Xiaomi YouPin lancia la mela smart salvavita… con eSIM

Nel corso di questi anni ne abbiamo visti di prodotti assurdi, sia per quanto riguarda gli store cinesi in generale che Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand. Ovviamente assurdi non significa inutili e questo è il caso della nuova mela smart con supporto eSIM disponibile all'acquisto per gli utenti cinesi tramite Xiaomi YouPin. Ma di cosa si tratta esattamente?

La mela smart di Xiaomi YouPin è un salvavita a forma di “gioiello”

La mela smart lanciata su Xiaomi YouPin è un dispositivo votato alla sicurezza, il quale si presenta come un semplice “gioiello” dedicato al pubblico femminile. In realtà si tratta di un accessorio salvavita con supporto eSIM, in grado di lanciare l'allarme in caso di emergenza senza avere alcun bisogno di mettere mano al proprio smartphone.

Immancabile il GPS/Beidou integrato grazie al chip UBLOX: basta premere il pulsante sul lato del dispositivo (con uno zircone Swarovsky incastonato) per lanciare l'allarme. La mela smart di Xiaomi YouPin invierà le informazioni sulla posizione al contatto di emergenza tramite SMS e chiamata.

Presente all'appello la ricarica wireless e l'impermeabilità IPX5; secondo quanto riportato dall'azienda, il dispositivo garantisce un'autonomia di circa 20 giorni in standby. Il “gioiello” può essere indossato al polso (come nell'immagine) oppure agganciato alla borsa o utilizzato come ciondolo. Allora… che ve ne pare di questa stravagante soluzione per la sicurezza delle donne?

