La compagnia di Lei Jun non è nuova a nebulizzatori e kit dedicati all'aromaterapia, ma il nuovo dispositivo lanciato tramite la solita piattaforma di crowdfunding è davvero carinissimo. Certo, mai quanto il fantastico mini cactus economico, ma certo è che il kit Xiaomi YouPin Forbidden City sa decisamente il fatto suo.

Il kit per l'aromaterapia Xiaomi YouPin Forbidden City

Il nuovo dispositivo dedicato all'aromaterapia – Xiaomi YouPin Forbidden City – ha parte di una serie di accessori ispirati alla Città Proibita, il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing situato nel centro di Pechino, oggi un museo ed inserito dall'UNESCO nella lista dei Patrimoni dell'umanità. Il kit per l'aromaterapia riprende dettagli e colorazioni dal Cining Palace (all'interno del complesso museale) ed è realizzato in ABS. Inoltre funziona a batterie (2 AA), motivo per cui può essere spostato per casa senza fili ingombranti.

Inoltre la durata non sarà un problema, dato che il dispositivo garantisce fino a un mese di utilizzo. Come al solito per quanto riguarda i prodotti collegati al brand cinese, Xiaomi YouPin Forbidden City viene venduto ad un prezzo contenuto: solo 169 yuan, circa 22€ al cambio attuale.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia.