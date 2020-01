Vista la recente situazione in Cina – che ha generato una vera e propria corsa a determinati prodotti di uso sanitario – non stupisce che il produttore cinese abbia lanciato sulla sua piattaforma Xiaomi YouPin la nuova Five Smart Sterilization Lamp, una lampada sterilizzatrice UV pratica e conveniente, con un prezzo accessibile nel perfetto stile del brand.

Five Smart Sterilization Lamp: la nuova lampada sterilizzatrice UV debutta su Xiaomi YouPin

Il nuovo prodotto targato Xiaomi YouPin arriva con un design tubolare e misura 240 x 120 x 120 mm; all'interno trova spazio una lampada UV battericida con una potenza di 35W, in grado di eliminare il 99.99% dei batteri presenti intorno ad essa. Insomma si tratta di una soluzione pratica e conveniente per mantenere “puliti” gli ambienti più a rischio della casa. La lampada sterilizzatrice UV Five Smart Sterilization Lamp ha una durata di 9000 ore ed è attivabile tramite il pulsante di accensione posizionato nella parte superiore.

Ciliegina sulla torta, si tratta di un prodotto smart gestibile tramite l'app ufficiale del brand cinese oppure con i controlli vocali di XiaoAI, l'assistente virtuale di Xiaomi. Il prezzo di vendita della nuova lampada sterilizzatrice UV? Ovviamente si tratta di una cifra irrisoria: solo 149 yuan, circa 19.5€ al cambio attuale.

