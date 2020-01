Xiaomi lancia un coltello tattico Trident su YouPin

Non passa un giorno senza che su YouPin, la ormai celebre piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, debuttino nuovi prodotti. Alcuni più canonici, quali smartphone, caricatori e via dicendo, altri più… bizzarri, come questo coltello tattico. Prodotto dall'azienda manifatturiera Trident, è un coltello pensato per chi è solito ritrovarsi in situazioni in cui un oggetto del genere potrebbe rivelarsi utile.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi lancia un nuovo caricatore USB da 105W

Su Xiaomi YouPin è in vendita un coltello tattico targato Trident

Questo coltello Trident è ideato con in mente quelle circostanze più tipicamente “di sopravvivenza”. Ciò significa che, oltre alla lama principale, il coltello integra anche altre due lame a seghetto, utili per tagliare corde o materiali simili. C'è anche un apri-tappi, un'aggiunta sempre utile in questi contesti di utilizzo. Inoltre, il manico in fibra composta K10 ha una punta in metallo che può sfondare il vetro, permettendo una più agevole eventuale fuga.

Le dimensioni misurano 23.5 cm in lunghezza, 9.8 cm di lama, spessore di 4 mm ed un peso complessivo di 232 g. Realizzato in acciaio inox 440C, ha un rivestimento in titanio che lo rende più coriaceo della media. Il tutto ad un prezzo di 158 yuan, circa 20€, su YouPin.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.