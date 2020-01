Ultimo appuntamento della settimana con le offerte quotidiane di Banggood. Lo store cinese, che ci delizia ogni giorno con novità dal mondo Xiaomi YouPin, questa volta ci presenta un prodotto dedicato alla bellezza ed allo skin care. Stiamo parlando dello Xiaomi Wellskins Electric Blackhead Suction: vale a dire un prodotto dedicato alla rimozione dei punti neri che – per pochissimo tempo – andrà incontro ad una vendita promozionale e subisce un calo di prezzo dell'80%. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Lo Xiaomi Wellskins è un affare a soli 23€ da Banggood

Come avrete capito, lo Xiaomi Wellskins è un prodotto concepito proprio per la cura della pelle e più in particolare si occuperà della rimozione dei punti neri in maniera semplicissima. Per utilizzare il prodotto non dovrete far altro che applicare il beccuccio, peraltro intercambiabile a seconda dell'area da trattare, e cliccare il tasto centrale.

Così facendo avrete una pulizia del viso veloce ed indolore. Inoltre il prodotto consente, grazie alla ricarica via USB di circa 2 ore, un utilizzo continuativo per 30 giorni. Ci troviamo quindi di fronte ad un dispositivo con un alto potenziale che, grazie alla vendita promozionale di Banggood, potrà essere vostro ad un prezzo irrisorio.

Potrete acquistare lo Xiaomi Wellskins a 23€ invece di 100.8€ solo fino a domani 20 gennaio 2020. Per farlo vi basterà cliccare sul box in basso! Ricordiamo che trattandosi di una vendita promozionale vi basterà aggiungere il prodotto al carrello, senza il bisogno di applicare alcun codice sconto.